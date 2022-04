Stand: 08.04.2022 10:50 Uhr Straßensperrungen für Klima-Demo in Braunschweig

In Braunschweig kommt es am Sonntag wegen einer Fahrrad-Demo von Klimaschutz-Aktivistinnen und -Aktivisten zu Verkehrsbehinderungen. Der Polizei zufolge sind ab etwa 11 Uhr die Jasperallee, der Altewiekring, der Willy-Brandt-Platz, die Salzdahlumer Straße und die Schwarzkopfstraße gesperrt. Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr wird dann die A39 im Bereich der Anschlussstelle Braunschweig-Südstadt in beiden Richtungen gesperrt. Die Klimaschützenden wollen gegen den Ausbau der A39 und für einen kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr sowie autofreie Innenstädte demonstrieren. Einige Teilnehmende planen, bei einer Abseil-Aktion von einer Autobahnbrücke ein Banner zu entrollen, hieß es. Sperrungen gibt es auch im Kreuz Braunschweig-Süd und im Dreieck Braunschweig-Südwest.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltschutz Straßenbau Straßenverkehr