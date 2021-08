Stand: 30.08.2021 19:11 Uhr Steigende Inzidenzen: In Salzgitter gilt ab Mittwoch 3G

Angesichts deutlich gestiegener Inzidenzen gilt in Salzgitter ab Mittwoch die 3G-Regelung. Das hat Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) am Montag mitgeteilt. Konkret bedeutet das unter anderem, dass körpernahe Dienstleistungen nur noch von Geimpften, Genesenen oder Getesteten in Anspruch genommen werden dürfen. Das gilt zum Beispiel für Besuche beim Frisör, beim Physiotherapeuten oder beim Optiker. Zudem werde 3G auch zur Pflicht für Sport- oder Kulturveranstaltungen in Innenräumen, so Klingebiel. Mit 111,7 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt Salzgitter derzeit niedersachsenweit an der Spitze. Für die steigenden Inzidenzen sind laut Klingebiel vor allem Reiserückkehrer verantwortlich. In Wolfsburg gelten die strengeren Regelungen inzwischen. Die Stadt liegt mit einer Inzidenz von 109 knapp hinter Salzgitter.

Was bedeutet die 3G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäusern. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Dies gilt ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Gäste von Beherbergungseinrichtungen müssen bei der Anreise einen negativen Test vorweisen und diesen alle 72 Stunden wiederholen.

