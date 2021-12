Stalking-Prozess: Anklage fordert dreieinhalb Jahre Haft Stand: 20.12.2021 14:21 Uhr Ein 38-Jähriger aus Göttingen steht vor Gericht, weil er einen 68 Jahre alten Mann über Jahre gestalkt und Waren auf dessen Namen bestellt haben soll. Die Anklage fordert dreieinhalb Jahre Haft.

Durch seine massiven Nachstellungen habe der Angeklagte seinem Opfer mehrere Jahre seines Lebens geraubt, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die Anklagebehörde wirft dem 38-Jährigen Beleidigung, Verleumdung, schwere Körperverletzung, Nachstellung in besonders schwerem Fall sowie Verstoß gegen das Urheberrecht vor. Der Verteidiger forderte in seinem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Er regte als Bewährungsauflage an, dass sein Mandant sich einer tiefenpsychologischen Behandlung unterziehen sollte.

Gutachter: "Ziemlich unreif" und sozial gehemmt

Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte dem Angeklagten eine krankhafte seelische Störung bescheinigt. Der 38-Jährige sei "ziemlich unreif" und sozial gehemmt. Seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sei aber nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen Prozessbeginn: Unfassbarer Stalking-Fall vor Gericht Der 38-jährige Angeklagte soll in Göttingen jahrelang einen heute 68-Jährigen terrorisiert haben. Ihm droht Haft. (05.11.2021) mehr

Rückzug und körperlicher Verfall

Die Staatsanwältin erklärte, dass der 68-Jährige ein Zufallsopfer gewesen sein. Die angeklagten Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen 2014 und 2018. Der 38-Jährige soll dem Händler aus der Göttinger Innenstadt durch anonyme Anrufe, E-Mails, Verbreitung von Fotos und Videoaufnahmen sowie Warenbestellungen und Zeitschriften-Abos unter dessen Namen terrorisiert haben. Das Opfer fühlte sich verunsichert und traute sich nicht mehr aus dem Haus. Der heute 68-Jährige verlor 17 Kilo Gewicht und kam aufgrund seiner desolaten psychischen und körperlichen Verfassung ins Krankenhaus. Laut einem Arztbrief war seine Immunabwehr geschwächt, weil er zu wenig gegessen hatte. Der Mann erlitt eine Lungenentzündung und musste nach einem Herzstillstand drei Wochen lang künstlich beatmet und über Sonden ernährt werden.

Motiv bleibt unklar

Der Verteidiger wies darauf hin, dass sich sein Mandant zunächst einem Pater und dann der Polizei gestellt hatte. In seinem Schlusswort sagte der Angeklagte zu dem 68-Jährigen: "Ich möchte, dass Sie wieder gesund werden." Die Staatsanwältin hielt dem Angeklagten zugute, dass er teilweise ein Geständnis abgelegt und Reue gezeigt habe. Sie legt ihm aber den langen Tatzeitraume zur Last und dass er nicht vollkommen reinen Tisch gemacht habe. Das Motiv des Angeklagten blieb unklar. Der Nebenklagevertreter wies darauf hin, dass sein Mandant bis heute Paketlieferungen und Zeitschriften erhalte, die missbräuchlich auf seinen Namen bestellt worden seien. Auch er plädierte auf eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Im Prozess hatte der Angeklagt erklärt, dass noch weitere Personen an den Nachstellungen beteiligt gewesen seien. Angaben zu deren Identität und vermeintlichen Beiträge zu den Taten machte er jedoch nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.12.2021 | 15:00 Uhr