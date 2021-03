Stand: 23.03.2021 15:00 Uhr Stadthalle Northeim bleibt bis August Impfzentrum

Die Stadthalle in Northeim wird bis Mitte August als Impfzentrum genutzt. Ursprünglich war geplant, dass der Landkreis das Gebäude nur bis Ende Juni in Anspruch nimmt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nun wurde die Zeit um sechs Wochen verlängert, da die Impfkampagne nur schleppend läuft, wie es heißt. Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (SPD) äußerte in dem Zusammenhang ihre Hoffnung, dass die Impfungen nun mehr Fahrt aufnehmen und dass die Stadthalle bald wieder als Veranstaltungsort genutzt werden könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.03.2021 | 13:30 Uhr