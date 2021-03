Stand: 08.03.2021 07:19 Uhr Spaziergänger finden Fötus in Salzgitter-Bad

An einem Feldweg in der Nähe des Golfplatzes in Salzgitter-Bad haben Spaziergänger am Sonntag einen erst wenige Zentimeter großen Fötus gefunden. Ersten Angaben der Polizei zufolge könnte es sich um einen menschlichen Fötus handeln. Das müsse nun in der Gerichtsmedizin untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim sei eingeschaltet worden, heißt es. Die Ermittler suchen Zeugen, die in dem Bereich des Golfplatzes etwas Auffälliges beobachtet haben. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Mutter wegen der Schwangerschaftsbeendigung in Gefahr befindet und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.03.2021 | 07:30 Uhr