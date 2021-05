Stand: 09.05.2021 12:44 Uhr Sonderausstellung in Porzellan-Museum Schloss Fürstenberg

Das Museum Schloss Fürstenberg zeigt seit Sonnabend in der Sonderausstellung "Sens and Sensibility" die sinnliche Seite von Porzellan. In von dem Holzmindener Designer Wolfgang Hartauer entworfenen Kabinetten dürfen Besucher - coronabedingt vorerst nur samstags und sonntags nach Voranmeldung - das edle Material zum Beispiel in die Tonne werfen - allerdings nur als Bruchgut aus der benachbarten Manufaktur. Ein Sensor registriert das Bersten und löst eine Klanginstallation des Musikers Ralf Weifenbach aus. In einem weiteren Kabinett kann die Lichtdurchlässigkeit, die sogenannte Transluzenz des Porzellans, in einer beinahe magisch anmutenden Lichtinstallation aus durchleuchteten Tellern bestaunt werden. Auch über Geschichte und Herstellung des Porzellans erfahren die Besucher etwas. Ab 1753 wurde in der Manufaktur in Fürstenberg Porzellan hergestellt. Heute ist sie die zweitälteste noch tätige Porzellanmanufaktur Deutschlands.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.05.2021 | 14:00 Uhr