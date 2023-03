Stand: 06.03.2023 14:53 Uhr Sösetalsperre wird für 30 Millionen Euro saniert

Die Sösetalsperre bei Osterode ist die älteste Talsperre der Harzwasserwerke. In den kommenden Jahren soll sie für mehr als 30 Millionen Euro saniert werden. Die Arbeiten sollen im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Los geht es bereits in dieser Woche an der Vorsperre. Für die Arbeiten muss die Bundesstraße 498, die Verbindung von Osterode nach Riefensbeek-Kamschlaken, gesperrt werden. Sie führt über den 350 Meter langen Damm der Vorsperre. Eine Umleitung über Clausthal-Zellerfeld ist eingerichtet. Die Sösetalsperre wird zur Trinkwassergewinnung genutzt. Sie wurde im Jahr 1931 fertig gestellt.

