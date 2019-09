Stand: 27.09.2019 09:30 Uhr

Gabriel verabschiedet sich aus der Politik

Der SPD-Politiker Sigmar Gabriel gibt zum 1. November sein Bundestagsmandat ab. In einem Schreiben an Freunde und Weggefährten teilte der Goslarer mit, dass er aus privaten und zeitlichen Gründen aufhöre. Lehraufträge an den Universitäten Bonn und Harvard, die Arbeit als Redner und als Vorsitzender der Atlantik-Brücke würden ihn zunehmend beanspruchen.

Gabriel enttäuscht über SPD

Der 60-Jährige war von 1999 bis 2003 Ministerpräsident Niedersachsens. Für die SPD sitzt er seit 2005 im Bundestag. Er gehörte als Minister mehreren Bundesregierungen an, zuletzt als Außenminister unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Von 2009 bis 2017 führte er als Vorsitzender die SPD. In dem Schreiben nennt Gabriel noch einen weiteren Punkt für seinen Abschied aus der Politik. Er habe nach seinem Ausscheiden aus dem Amt als Außenminister "zunehmend den Eindruck gewonnen (...), dass die SPD auf Bundesebene meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht mehr bedarf. Und wenn man nicht mehr recht gebraucht wird, dann soll man besser gehen."

