Senioren um 750.000 Euro betrogen? Prozess gegen Betreuerin

Rund 750.000 Euro soll sich eine 42-jährige ehemalige Betreuerin in Bad Harzburg erschlichen haben. Heute beginnt der Prozess am Landgericht Braunschweig. Neben der 42-Jährigen sind noch ihr 71-jähriger Ehemann sowie ein 64-jähriger Notar angeklagt, alle aus Bad Harzburg. In einem Fall soll das Grundstück einer Seniorin beim Verkauf an den Notar auf einen Bruchteil seines Wertes gedrückt worden sein. Vor allem aber soll sich die 42-Jährige über Jahre hinweg an den Konten von insgesamt 15 Senioren bedient haben. Der Prozess ist schon der zweite Anlauf der Justiz - ein erstes Verfahren vor drei Jahren war geplatzt, weil die 42-Jährige angeblich psychisch krank war. Nun soll sie verhandlungsfähig sein. Das Gericht hat zehn Prozesstage anberaumt.

