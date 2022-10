Stand: 27.10.2022 15:45 Uhr Seltene Pilze auf Totholz im Harz entdeckt

Forschende haben auf Totholz im Nationalpark Harz sehr seltene Pilze gefunden. Einer von ihnen wurde nach Angaben eines Nationalpark-Sprechers noch nie zuvor in Deutschland nachgewiesen. Es handelt es sich um den Rindenpilz Tubulicrinis regificus. Drei weitere Tubulicrinis-Arten wurden erstmals im Nationalpark Harz gefunden. Nach dem jüngsten Waldbrandam Brocken wurde wieder verstärkt über abgestorbene Bäume im Harz diskutiert: In weiten Teilen des Nationalparks räumen die Ranger umgeworfene und abgestorbene Bäume nicht weg, sondern lassen sie zerfallen. Im Totholz soll sich so neues Leben und ein neuer, widerstandsfähiger Wald entwickeln. Mehrere Politiker hatten das Totholz hingegen als möglichen Brandbeschleuniger bezeichnet.

VIDEO: Waldbrände im Harz: Künftig wird mehr Totholz entfernt (2 Min)

