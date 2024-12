Stand: 03.12.2024 15:59 Uhr Schwimmbad Gliesmarode in Braunschweig muss schließen

In Braunschweig schließt am Sonntag das Schwimmbad Gliesmarode. Grund: Der Pachtvertrag, den der kürzlich verstorbene New-Yorker-Gründer Friedrich Knapp mit der Stadt geschlossen hatte, ist ausgelaufen. Knapp war auch Betreiber der Einrichtung. Der Vertrag war weder von Knapp noch von seinen Erben verlängert worden. Das Schwimmbad wurde in der Vergangenheit von sechs Schulen für den Schwimmunterricht genutzt. Die Stadt Braunschweig hat diesen Schwimmunterricht auf andere Bäder umverteilt, was für viele Klassen längere Anfahrtsweg bedeutet. Ob die Stadtbad GmbH oder eine Stiftung der Knapp-Erben das Bad in Zukunft weiter betreiben könnten, ist derzeit offen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min