Gründer der Modekette "New Yorker": Friedrich Knapp ist tot

Stand: 15.11.2024 18:59 Uhr

Friedrich Knapp, der Gründer und Inhaber der Modekette "New Yorker", ist in der Nacht zu Freitag im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Braunschweig mit.