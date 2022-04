Schutz des Ökosystems: Naturschützer fordern Wildtierbrücken Stand: 18.04.2022 12:25 Uhr Naturschützer fordern, in Niedersachsen mehr Wildtierbrücken zu errichten. Seien Populationen durch Straßen und Häuser voneinander getrennt, führe das zu Inzucht.

Wildtiere sorgen nach Angaben des Naturschutzbunds NABU für das Funktionieren von Ökosystemen. Artenreichtum und eine funktionierende Beziehung zwischen Räuber- und Beutetieren hielten die Systeme stabil, hieß es. Der Bau von Brücken, mit deren Hilfe die Wildtiere sich ausbreiten und unterschiedliche Populationen einander erreichen können, sei dringend notwendig, so der NABU.

VIDEO: Wildkatzen im Solling: Rückkehr auf leisen Pfoten (02.05.2021) (5 Min)

Wenig Austausch: Gesundheitliche Schäden möglich

Viele Populationen leben isoliert voneinander, getrennt durch Straßen und Siedlungen. Das führt den Naturschützenden zufolge früher oder später zu Inzucht: "Möglicherweise kommen wir irgendwann an einen Punkt, an dem wir Tiere verschiedener Populationen austauschen müssen", sagte Ole Anders vom Harzer Luchsprojekt. Er hält Wildtierbrücken daher ebenfalls für nötig. Auch Forschende der Universität Göttingen sind dieser Ansicht: Sie haben in einer Studie eine geringe genetische Vielfalt bei Rotwild festgestellt. Für die Tiere könne der mangelnde genetische Austausch gesundheitliche Folgen haben. So seien etwa Fehlbildungen möglich.

Wieder mehr wilde Arten in Niedersachsen

In Niedersachsen leben deutlich mehr Wildtiere als noch vor einigen Jahrzehnten - und das sind längst nicht nur Wölfe. Verschiedene Arten sind unter anderem in den Süden des Landes zurückgekehrt, nachdem sie in den vergangenen Jahrhunderten durch Bejagung fast ausgerottet worden waren. Im Solling sind beispielsweise Luchse und Wildkatzen mittlerweile wieder heimisch.

