Stand: 28.06.2024 15:29 Uhr Schockanrufer betrügen 61-Jährige aus Helpsen um 20.000 Euro

Eine 61-jährige Frau aus Helpsen (Landkreis Schaumburg) hat 20.000 Euro an sogenannte Schockanrufer verloren. Die Betrüger hatten sich Anfang der Woche mit unterdrückter Nummer bei der Frau gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Anrufer erzählte ihr demnach, dass ihr Sohn einen schweren Unfall mit Verletzten verursacht habe. Nur mit einer Kautionszahlung könne er aus der Haft entlassen werden. Im Hintergrund des Gesprächs hörte die 61-Jährige ihren vermeintlichen Sohn wimmern. Die Täter vereinbarten die Geldübergabe auf einem Parkplatz und begleiteten die Frau über zwei Stunden lang am Telefon bis dorthin. Die Polizei warnt regelmäßig vor dieser Masche: Polizei, Gerichte, Behörden und Banken fordern am Telefon niemals dazu auf, Geldbeträge zu bezahlen.

Weitere Informationen Enkeltrick und Co: Wie Kriminelle Senioren betrügen Am Telefon, per WhatsApp oder an der Haustür versuchen Betrüger, ihren Opfern Geld abzunehmen. So erkennt man gängige Maschen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min