Stand: 21.06.2024 10:38 Uhr Nach Schockanruf: Frau legt Bargeld vor ihre Haustür

In Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist eine Seniorin Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Unbekannte hatten sich als Polizisten ausgegeben und der Frau von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet, wie ein Polizeisprecher sagte. Um die Frau vor einem möglichen Diebstahl zu schützen, sollte sie ihr Bargeld vor die Haustür legen. Die Seniorin folgte dem Rat der falschen Beamten. Diese sammelten das Bargeld vor der Haustür ein und verschwanden unerkannt. Über die Höhe der Beute wolle die Polizei keine Angaben machen, um Nachahmer nicht zu animieren, so der Sprecher. Die Polizei rät allen Angerufenen, nicht auf ein solches Gespräch einzugehen und sofort aufzulegen. Wer sich danach nicht sicher sei, solle seine Angehörigen oder die Polizei anrufen.

