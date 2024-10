Stand: 24.10.2024 12:49 Uhr Schockanruf: Trickbetrüger erbeuten Gold in Braunschweig

In Braunschweig ist eine 93 Jahre alte Frau Opfer eines Schockanrufs geworden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich jemand gemeldet und vorgegeben, dass die Nichte der alten Dame in einen schweren Unfall verwickelt worden sei. Die Anruferin fragte explizit nach Gold, das der Nichte helfen könne. Als die 93-Jährige sagte, dass sie Gold besitze, kündigte die Anruferin an, dass eine "taubstumme Frau zum Abholen des Geldes" kommen werde. Tatsächlich holte eine Frau Gegenstände aus Gold ab. Der Wert soll laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr im nördlichen Ringgebiet. Die Ermittler suchen nun nach einer etwa 1,65 Meter großen, unbekannten Abholerin, die bei der Tat ein helles Kopftuch - möglicherweise mit Blumenmuster - und eine hellgraue Stoffjacke trug. Die Polizei Braunschweig bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: (0531) 476-2516.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig