Stand: 30.06.2023 07:27 Uhr Nienburg: Polizei verzeichnet "Welle von Schockanrufen"

In Nienburg sind laut Polizei allein an einem Tag mindestens zehn sogenannte Schockanrufe bei verschiedenen Bürgern eingegangen. In den Gesprächen versuchten die Trickbetrüger, ihre Opfer zu ängstigen und zur Herausgabe von Geld zu bewegen. So erzählte ein Anrufer einem Nienburger, seine Ehefrau habe einen schweren Unfall verursacht. Der Mann müsse nun eine Kaution stellen. Dieser war verunsichert, doch statt das geforderte Geld zu überweisen ging er zur Polizei. Die Beamten konnten ihn beruhigen und den Vorfall aufklären. Auch bei den übrigen Schockanrufen hatten die Unbekannten keinen Erfolg mit der Masche.

