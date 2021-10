Schlag gegen Finanzbetrüger: Hilfe für Opfer geschaltet Stand: 11.10.2021 12:27 Uhr Gemeinsam haben Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaften in Braunschweig, Göttingen und Rostock ein Netzwerk von Online-Anlagebetrügern ausgehoben. Für Geschädigte wurde eine Hotline geschaltet.

Fast zwei Jahre lang dauerten die Ermittlungen zu dem gewerbsmäßigen Anlagebetrug über Internet-Plattformen bereits, bevor Ermittler in der vergangenen Woche europaweit zuschlugen. Wie Michael Pientka, der Braunschweiger Polizeispräsident, am Montag in einer Pressekonferenz der beteiligten Behörden sagte, entstand ein "sehr, sehr hoher Millionenschaden" mit "sehr vielen Betrugsopfern". Die genauen Zahlen sind zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch unklar. Für die Opfer hat die Polizei jetzt eine Telefonhotline geschaltet, über die sie erfahren, was sie unternehmen können. Weitere Hinweise erhalten die Geschädigten auch über die Internetplattform des Landeskriminalamts Niedersachsen www.polizei-praevention.de Dort sind unter anderem die Plattformen gelistet, die den Ermittlungsbehörden als kriminell bekannt sind.

Links Informationen des Landeskriminalamts Niedersachsen

Geschädigte werden beim Anmelden informiert

Einigen Geschädigten, die sich in ihrem Benutzerkonto der betrügerischen Plattform anmelden wollen, werde ein Sperrbanner der Ermittlunsgebhörden angezeigt, sagte Mario Krause, Leiter des Fachkommisssariats Cybercrime in Braunschweig. Neben Informationen stehe für sie ein Geschädigten-Formular zum Download bereit. Dieses sollen sie ausfüllen und damit zu ihrer örtlicher Dienststelle gehen, wo sie Anzeige erstatten können, so Krause.

FX-Leader: Kunden unerlaubt mit Prominenten gelockt

Im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Göttingen stand nach Angaben von Staatsanwalt Manuel Recha ein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen FX-Leader. Es habe den Handel mit binären Optionen, also hochspekulativen Finanzderivaten, vorgetäuscht. Das Unternehmen habe über Online-Anzeigen, in denen auch unbefugterweise mit Prominenten wie beispielsweise Günther Jauch geworben wurde, Kunden auf die eigene Webseite gelockt. Dort erstellten Kunden dann laut Recha ein Profil und starteten in der Regel mit einer Investition von 250 Euro. Ein Finanzberater habe sie dann zu höheren Investitionen animiert. Eine Auszahlung der Investitionen sei nie erfolgt, so Recha.

Weitere Informationen Live: Polizei äußert sich zum Schlag gegen Finanzbetrüger Die Braunschweiger Cybercrime-Ermittler wollen Details nennen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz jetzt im Livestream. Video-Livestream

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 11.10.2021 | 12:00 Uhr