Schädlingsbekämpfung: Senior entzündet Buchsbaum mit Gasbrenner

Ob Schädlings- oder Unkrautbekämpfung: Immer wieder greifen Hausbewohner zu Gasbrennern, um dem ungeliebten Grün oder Schädlingen zu Leibe zu rücken. Immer wieder kommt es dabei zu Feuern, teilweise mit Verletzten und hohen Schäden an Garagen und Häusern. Vergleichsweise glimpflich ist ein Fall in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) ausgegangen. Einem 73 Jahre alten Mann gelang es, die Glut zu löschen, bevor sie einen Buchsbaum in Brand setzen konnte. Der 73-Jährige hatte am Montagvormittag im Ortsteil Angerstein versucht, Schädlinge mit den Flammen zu bekämpfen. Gegen 10.50 Uhr entzündete die Flamme den Buchsbaum, es kam laut Polizei zu einer starken Rauchentwicklung. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatte der Verursacher das Feuer schon selbständig gelöscht.

