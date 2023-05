Stand: 03.05.2023 11:44 Uhr Unkraut mit Gasbrenner abgefackelt: Große Hecke gerät in Brand

In Zeven (Landkreis Rotenburg) ist am Mittwochmorgen bei Gartenarbeiten eine größere Hecke in Flammen aufgegangen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatte ein Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut entfernen wollen. Dabei geriet die Hecke in Brand. Nachbarn versuchten, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die alarmierten Einsatzkräfte brachten die gefährliche Situation schließlich unter Kontrolle. Danach überprüften sie mit einer Wärmebildkamera einen angrenzenden Schuppen. Laut des Sprechers führt der Einsatz von Gasbrennern regelmäßig zu Bränden, da die Gefahr des Übergreifens der Flammen oft unterschätzt werde. Erst am Freitag waren bei einem Fall in Over im Landkreis Harburg zwei Gebäude beschädigt worden.

