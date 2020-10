Stand: 11.02.2019 14:28 Uhr Schacht Konrad: Kritik an Ministerin Schulze

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) hat in einem offenen Brief Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kritisiert. Klingebiel warf der Ministerin nach ihrem Besuch im geplanten Endlager Schacht Konrad vergangene Woche in der Frage der Sicherheitskonzeption eine "Basta-Mentalität" vor. Schulze habe mit ihren plakativen Aussagen eine offene Diskussion um das geplante Endlager verhindert und trage zu einer Verhärtung der Fronten zwischen Regierung und Bevölkerung bei. Schulze hatte erklärt, an der Sicherheit der Anlage gebe es keine Zweifel. Die Stadt fordert dagegen, dass Schacht Konrad noch mal neu bewertet wird und der aktuelle Stand der Wissenschaft dabei einfließt.

VIDEO: Umweltministerin besucht Schacht Konrad (1 Min)

Weitere Informationen Schulze: Schacht Konrad ist "der richtige Standort" Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hält am Ausbau des geplanten Atommüllendlagers Schacht Konrad fest. Kritikern sicherte sie eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen zu. (08.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.02.2019 | 14:30 Uhr