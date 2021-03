Stand: 21.03.2021 10:47 Uhr Schacht Konrad: Atomkraftgegner kämpfen gegen Endlager-Pläne

Atomkraftgegner fordern die Aufgabe des ehemaligen Eisenerzbergwerks Schacht Konrad als Standort für das Bundesendlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle. Das Projekt Konrad in Salzgitter, das aus den 1970er Jahren stamme und für das es kein Standort-Auswahlverfahren gegeben habe, wäre nach heutigem Stand nicht mehr genehmigungsfähig, heißt es in einer am Sonntag verbreiteten Erklärung der Atommüllkonferenz, einem Zusammenschluss von Bürgerinitiativen aus ganz Deutschland. Schacht Konrad soll 2027 fertiggestellt sein und bis zu 303.000 Kubikmeter atomare Abfälle aufnehmen

VIDEO: 30 Jahre Widerstand gegen Schacht Konrad (4 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.03.2021 | 10:00 Uhr