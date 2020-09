Stand: 24.09.2020 11:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Salzgitter: Stadtrat will MAN-Standort sichern

Der Rat der Stadt Salzgitter hat eine Resolution verabschiedet, um den MAN-Standort in der Stadt zu sichern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dafür werde man alle Hebel in Bewegung setzen, sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU). Der Rat fordert, dass sich MAN an die vereinbarte Standort- und Beschäftigungssicherung von 2015 hält. MAN hatte vor zwei Wochen einen massiven Arbeitsplatzabbau und Sparmaßnahmen angekündigt.

