Stand: 08.01.2021 16:36 Uhr Salzgitter: Baby "aus Spaß" im Internet zum Kauf angeboten

Die Polizei in Salzgitter hat ein Ermittlungsverfahren wegen Kinderhandels eingeleitet. Nach Angaben eines Sprechers wurde auf einer Internet-Plattform ein Baby zum Kauf angeboten. In dem Inserat verlangte der angebliche Verkäufer aus Salzgitter einen Preis von 250 Euro. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass hinter dem Angebot ein Minderjähriger steckte. Er habe sich lediglich einen Spaß machen wollen, erklärte dieser der Polizei. Die Beamten prüfen nun, ob dem Verursacher die Kosten für sein Verhalten in Rechnung gestellt werden können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Niedersachsen 18.00 | 08.01.2021 | 18:00 Uhr