Stand: 10.11.2022 11:22 Uhr Salzgitter AG nimmt neuen Glühofen in Betrieb

Der Stahlhersteller Salzgitter AG hat eine neue Großanlage in Betrieb genommen. Herzstück ist der Glühofen. In diesem neuen Ofen können hoch- und höchstfeste Stähle und Bleche feuerverzinkt werden, zum Beispiel für die Auto-Industrie und für Haushaltsgeräte. Die Salzgitter AG hat nach eigenen Angaben rund 200 Millionen Euro in die Anlage investiert. Das sei die größte Einzelinvestition der vergangenen zehn Jahre.

