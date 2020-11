Sabine Michalek entscheidet Stichwahl in Einbeck für sich Stand: 15.11.2020 19:31 Uhr Bei der Bürgermeisterwahl in Einbeck (Landkreis Northeim) hat sich Amtsinhaberin Sabine Michalek in der Stichwahl gegen Dirk Heitmüller mit knapp 57 Prozent der Stimmen durchgesetzt.

Im ersten Wahlgang hatte die 53-Jährige zwar bereits die meisten Stimmen erhalten, mit 45,37 Prozent aber die nötige Mehrheit verpasst. SPD-Kandidat Heitmüller erhielt seinerzeit 35,27, Claudius Weisensee (FDP) 19,36 Prozent der Stimmen.

Michalek will Digitalisierung der Schulen voranbringen

Die promovierte Gartenbauwissenschaftlerin Michalek ist seit Anfang 2013 Bürgermeisterin der Stadt Einbeck. Sie ist Mitglied der CDU, trat bei der Wahl aber als Einzelbewerberin an. Laut Michalek ist die Anzahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren stark angestiegen, außerdem habe sich das Stadtbild sehr positiv entwickelt. Diese Entwicklung möchte Michalek in den kommenden fünf Jahren konsequent weiterführen. Als ein erstes, wichtiges Ziel gibt sie gegenüber NDR.de an, in Kürze einen genehmigten Haushalt für die Jahre ab 2021 vorzulegen, für den keine neuen Schulden aufgenommen werden müssen. Außerdem wolle sie sich auf die Versorgung der Grundschulen mit modernen, digitalen Möglichkeiten konzentrieren.

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.11.2020 | 06:30 Uhr