Stand: 21.12.2020 11:57 Uhr Ruck-Schröder wird neue Bischöfin für Hildesheim-Göttingen

Adelheid Ruck-Schröder wird neue Regionalbischöfin des Sprengels Hildesheim-Göttingen. Der Personalausschuss der Landeskirche wählte die evangelische Theologin zur Nachfolgerin von Eckhard Gorka, der am 31. Januar in den Ruhestand geht. Bislang leitete die 54-Jährige das Predigerseminar im Kloster Loccum. Zuvor war sie Pfarrerin der Stephanusgemeinde in Göttingen und sprach zwei Jahre lang das Wort zum Sonntag im Ersten sowie die Morgenandachten im NDR. Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, begrüßte die Wahl und sagte, dass Ruck-Schröder "Weitblick für die zukünftige Gestaltung unserer Kirche" mitbringe. Die neue Regionalbischöfin selbst sagte nach ihrer Wahl, dass sie sich eine "einladende und offene Kirche" wünsche, auch für Menschen, die noch nicht dazugehörten.

