Stand: 29.01.2021 13:55 Uhr Rodelhänge in Ith, Solling und Hils bleiben gesperrt

Die Rodelhänge im Solling, Ith und Hils bleiben auch am kommenden Wochenende weiterhin gesperrt. Der Landkreis Holzminden hatte das Verbot schon Anfang Januar erlassen, weil es auf den Wiesen zu voll geworden war. Auch im verschneiten Harz wird am Wochenende wieder kontrolliert, ob sich alle an die Regeln halten. Allein in Torfhaus (Landkreis Goslar) hatte es nach Angaben des Landkreises in den vergangenen drei Wochen rund 3.300 Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben.

