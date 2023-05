Stand: 24.05.2023 17:48 Uhr Restaurant bei Galeria Karstadt Kaufhof bleibt geöffnet

Das Restaurant bei Galeria Karstadt Kaufhof in Braunschweig bleibt erhalten. Das bestätigte der Betriebsrat des Kaufhauses am Mittwoch dem NDR in Niedersachsen. Ursprünglich wollte der Konzern das gesamte Haus zu Ende Januar 2024 schließen. Im April wurde bekannt, dass das Haus gerettet ist, doch das Aus für das Restaurant bestehen bleiben soll. 15 Mitarbeitenden wurde gekündigt. Jetzt die Kehrtwende: Die Kündigungen seien storniert worden, das Restaurant laufe weiter, sagte eine Betriebsrätin. Bei einer Unterschriftenaktion hatten sich 1.500 Unterzeichner für den Erhalt des Restaurants ausgesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.05.2023 | 06:30 Uhr