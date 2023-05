Stand: 30.05.2023 13:52 Uhr Reißzwecken im Sandkasten: Polizei ermittelt

Unbekannte haben am Pfingstwochenende vor einem Wohnhaus in Wolfsburg zahlreiche Reißzwecken in einen Sandkasten geschüttet. Eine Anwohnerin hatte die Reißzwecken entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten sperrten die Spielstätte und informierten die Wohnungsbaugesellschaft. "Es sei kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn Kinder sich verletzt oder die Reißzwecken verschluckt hätten", sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler hoffen, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf mögliche Täter geben können. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (05361) 46 46-0 bei der Polizei melden.

