Rechtsmedizin untersucht Braunschweiger Knochenfund Stand: 13.04.2022 12:47 Uhr Was steckt hinter dem Fund menschlicher Knochenteile, die auf einer Grünfläche in der Lindenbergsiedlung in Braunschweig entdeckt wurden? Die Rechtsmedizin in Hannover versucht das zu klären.

Es geht darum, Geschlecht und Identität des oder der Toten herauszufinden. Dazu wird in Hannover DNA-Material analysiert. Bis es erste Ergebnisse gibt, könne es aber noch dauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Spurensicherung am Fundort der Knochen in Braunschweig ist mittlerweile abgeschlossen. Der benachbarte Weg ist wieder freigegeben. Weitere Details gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.

Haben Waldarbeiten Knochen freigelegt?

Am Dienstag hatte ein Sprecher gesagt, dass etwa ein Drittel einer Leiche gefunden worden sei - darunter auch Teile eines Schädels. Ein Spaziergänger hatte die Knochen am Sonntag in der Lindenbergsiedlung im Südosten der Stadt entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass Waldarbeiten, die kurz zuvor an der Stelle stattgefunden hatten, die Leichenreste freigelegt haben. Auf der dann freien Grünfläche entdeckte der Spaziergänger die Knochen.

VIDEO: Braunschweig: Polizei sucht nach weiteren Leichenteilen

Auch ein Leichenspürhund kam zum Einsatz

Mehrere Polizeibeamte suchten am Dienstag das Waldstück mit Spaten ab. Zuvor hatte die Polizei einen Leichenspürhund auf dem Gelände eingesetzt und das Waldstück mit einer Drohne abfotografiert. Es sei noch völlig offen, wie lange die Knochenteile schon in dem Gebüsch lagen. Der Verwesungsgrad deute aber auf eine längere Zeit hin, so der Polizeisprecher.

