Razzia in Heim: Schwere Vorwürfe gegen Betreiber

Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen seit den frühen Morgenstunden ein Seniorenheim in Langelsheim (Landkreis Goslar) sowie zwei Privatwohnungen. Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden drei Menschen festgenommen. Dabei handele es sich um das Betreiber-Ehepaar im Alter von 54 und 55 Jahren sowie die 46-jährige Leiterin der Einrichtung. Ermittelt werde wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall, Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie gefährlicher beziehungsweise schwerer Körperverletzung, sagte Sascha Rüegg von der Staatsanwaltschaft zu NDR.de. Alle drei Verdächtigen seien am Morgen wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft genommen worden.

Durchsuchung in Seniorenheim: Drei Festnahmen 10.08.2020 11:15 Uhr Am Montag hat die Polizei ein Seniorenheim in Langelsheim (Landkreis Goslar) durchsucht. Ermittelt wird gegen die beiden Betreiber und die Leiterin. Alle drei wurden festgenommen.







Suche nach möglichen Beweisen

Der gegen 6 Uhr Uhr begonnene Einsatz dauerte in den Mittagsstunden noch an. Neben dem Heim werden auch die Wohnungen des Betreiber-Ehepaars sowie der Heimleiterin nach möglichen Beweisen durchsucht. Neben Beamten der Polizeiinspektion Goslar hilft die Bereitschaftspolizei aus Braunschweig.

Anzeige der Heimaufsicht

Der Landkreis Goslar teilte mit, Hintergrund der Durchsuchung sei eine Anzeige der Heimaufsicht wegen Unregelmäßigkeiten. Man habe zunächst eigene Ermittlungen angestellt, sagte ein Sprecher. Anschließend habe die Verwaltungsbehörde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Bewohner systematisch sediert?

Nach Informationen des NDR sollen die Verdächtigen in dem Heim lebende Bewohner systematisch mit Medikamenten sediert haben - offenbar, um mehr Geld von der Pflegekasse zu bekommen. Laut NDR Info wurden bei den Bewohnern am Montag Blutproben entnommen. Ziel sei es, einen mutmaßlichen Medikamentenmissbrauch festzustellen.

Landkreis will sich um Heimbewohner kümmern

Videos 01:18 NDR Info Polizei durchsucht Seniorenheim in Langelsheim NDR Info Nach Misshandlungs- und Betrugsvorwürfen hat die Polizei im Landkreis Goslar ein Altenheim und zwei Privatwohnungen durchsucht. Betreiber und Heimleitung wurden festgenommen. Video (01:18 min)

Der Landkreis hat einen 29-köpfigen Sonderstab eingesetzt. Dieser soll den Weiterbetrieb der Einrichtung sichern und sich um die Bewohner kümmern. Das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung habe erste Priorität, sagte Regine Breyther, Erste Kreisrätin. Der Landkreis geht offenbar von einer längerfristigen Unterstützung aus. Man werde in den kommenden Wochen mit Hilfestellung zu Verfügung stehen, hieß es.

Für Bewohner, Angehörige und Betreuungspersonen wurde unter (05321) 76 711 ein Info-Telefon eingerichtet. Darüber können sie sich über aktuelle Entwicklungen informieren, beraten lassen und einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren. "Wir werden die hilfebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen nicht allein lassen", versprach Breyther.

