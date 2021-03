Stand: 31.03.2021 12:59 Uhr Razzia gegen internationalen Drogenring: Fünf Festnahmen

Die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig und die Staatsanwaltschaft Braunschweig haben am Dienstagmorgen eine Großrazzia gegen den internationalen Drogenhandel durchgeführt, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Demnach haben rund 160 Fahnder im Großraum Braunschweig, in Wolfsburg und Magdeburg zehn Objekte durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden fünf Personen, gegen die Haftbefehle vorlagen. Bei den Razzien stellten die Ermittler unter anderem vier Kilogramm Marihuana, 50 Gramm Kokain, Ecstasypillen, Bargeld in Höhe von 30.000 Euro sowie zwei hochwertige Fahrzeuge und weitere Vermögenswerte in Höhe von etwa 720.000 Euro sicher. Sie legen der nach Behördenangaben europaweit organisierten Tätergruppe Drogenschmuggel und Drogenhandel in dreistelligem Kilogramm-Bereich zur Last. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.03.2021 | 13:30 Uhr