Stand: 24.08.2023 12:22 Uhr Räuberischer Diebstahl: Täter schlägt Sicherheitsmitarbeiter

Zwei junge Männer sollen am Dienstagabend in den Schloss-Arkaden in Braunschweig Waren aus einem Geschäft entwendet haben. Als das Sicherheitspersonal sie daraufhin ansprach, flüchteten die beiden zunächst. Ein Mitarbeiter verfolgte die Männer. Einer der Flüchtenden warf dabei eine Tasche über einen Zaun. Als er von dem Sicherheitsmitarbeiter gestellt wurde, schlug er diesen und versuchte sich loszureißen. Weitere Mitarbeiter hielten den Mann von einer erneuten Flucht ab. Die Polizei nahm den 24-Jährigen fest, der zweite Flüchtende entkam. Bei der Durchsuchung der Tasche fand die Polizei diverse gestohlene Kleidungsstücke.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.08.2023 | 15:00 Uhr