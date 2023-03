Stand: 26.03.2023 13:37 Uhr Puppe mit antisemitischer Aufschrift - Braunschweigs OB schockiert

In Braunschweig ist am Schill-Denkmal eine Puppe mit antisemitischer Aufschrift entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei fand ein Mitarbeiter der Gedenkstätte Schillstraße die Gips-Puppe und einen Rosenstrauß mit abgetrennten Blüten. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) verurteilte am Sonntag in einer Stellungnahme "diese widerwärtige Handlung" aufs Schärfste. Die Beamten ermitteln wegen Volksverhetzung und suchen nun Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagfrüh etwas Ungewöhnliches im Bereich des Denkmals bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0531) 47 62 516 entgegen genommen. Das Schill-Denkmal erinnert an den preußischen Major Ferdinand von Schill (1776-1809). Während des Zweiten Weltkrieges befand sich auf dem angrenzenden Gelände ein Außenlager des KZ Neuengamme - das KZ-Außenlager Schillstraße, an das die Gedenkstätte erinnert.

Weitere Informationen KZ-Gedenkstätte mit Hakenkreuz beschmiert Die Unbekannten besudelten außerdem mehrere Gedenktafeln der Gedenkstätte Braunschweig-Schillstraße mit roter Farbe. (12.05.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2023 | 11:00 Uhr