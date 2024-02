Prozessbeginn gegen Kita-Mitarbeiterin: Kinder zum Essen gezwungen? Stand: 14.02.2024 12:13 Uhr Eine Sozialassistentin soll Kinder in einer Kindertagesstätte in Nesselröden (Landkreis Göttingen) zum Essen gezwungen und eingesperrt haben. Am Donnerstag beginnt der Prozess am Amtsgericht Duderstadt.

Die Mitarbeiterin der Kindertagesstätte soll in sechs Fällen Kinder zum Essen oder Schlafen genötigt haben, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Duderstadt gegenüber NDR Niedersachsen. Sie soll ihnen Essen in den Mund gestopft und sie in der Mittagspause daran gehindert haben, aufzustehen. Ein weiteres Kind soll sie in einen Garderobenraum gesperrt haben. Die Kinder waren demnach zwischen einem und drei Jahren alt. Dabei soll sie Gewalt - wie körperlichen Druck - angewendet, die Kinder jedoch nicht geschlagen haben, so der Sprecher. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Nötigung und Freiheitsberaubung.

VIDEO: Kinder zum Essen gezwungen: Eltern gegen Kita-Erzieherinnen (02.11.2022) (6 Min)

Prozess in Duderstadt verschoben wegen Nebenklage

Der Prozess gegen die 45-jährige Frau sollte eigentlich im Dezember 2023 beginnen. Mehrere Eltern der betroffenen Kinder hatten jedoch beantragt, als Nebenkläger bei dem Prozess zugelassen zu werden. Die Nebenklage wurde zugelassen. Wegen terminlicher Abstimmungen der Beteiligten wurde das Verfahren daher auf Februar verschoben, so der Sprecher des Amtsgerichtes.

Angeklagte darf nicht mehr in Kita arbeiten

Die Taten sollen sich in der Zeit von September 2021 bis Juli 2022 zugetragen haben. Zunächst war eine Strafanzeige gegen die Sozialassistentin und auch eine Erzieherin der Einrichtung eingegangen. Das Verfahren gegen die Erzieherin stellte die Staatsanwaltschaft wegen fehlender Hinweise ein. Zunächst durften beide Frauen weiterhin in der Kindertagesstätte arbeiten. Eltern hatten im November 2022 jedoch durch einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht erfolgreich bewirkt, dass die Sozialassistentin und die Erzieherin nicht mehr in der Kita eingesetzt werden.

