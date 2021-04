Probst unberechtigt geimpft? Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 19.04.2021 13:54 Uhr Hat der Probst der Propstei Gandersheim-Seesen, Thomas Gleicher, zu Unrecht bereits im Januar eine Corona-Impfung erhalten? Das prüft derzeit die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Der Fall im evangelischen St. Vitus Alten- und Pflegezentrum Seesen (Landkreis Goslar) hatte Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt, nachdem bekannt geworden war, dass nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitende geimpft wurden, sondern auch Leitungspersonen und deren Partner. Darunter waren auch Gleicher und seine Ehefrau. In diesem Zusammenhang habe die Justiz jetzt Untersuchungen eingeleitet, sagte der Braunschweiger Staatsanwalt Christian Wolters.

Welche Impf-Abläufe und Regularien gab es im Heim?

Konkret beschäftige sich die Behörde mit einer vorliegenden Strafanzeige, sagte Wolters. Darin sei zwar "ausdrücklich vom Verdacht der Vorteilsannahme" die Rede. Doch erscheine nach erster rechtlicher Prüfung eher eine Unterschlagung der Impfdosen in Betracht zu kommen. Die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang. Zunächst müsse man Aufschluss über die Abläufe und Regularien bekommen, nach denen die Impfungen in Seesen grundsätzlich erfolgt seien, erklärte der Staatsanwalt. "Erst dann lässt sich feststellen, ob der Beschuldigte tatsächlich gegen Vorschriften verstoßen hat." Erst danach könne die Behörde beurteilen, ob auch ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt.

Probst Gleicher, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Seesener Seniorenheims war, war Ende Februar von seinen Ämtern zurückgetreten.

