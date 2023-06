Stand: 30.06.2023 12:38 Uhr Porsche-Büste in Wolfsburg beschmiert - folgen weitere Aktionen?

Nach einer Farbschmiererei auf der Büste von Ferdinand Porsche vor dem Wolfsburger Rathaus hat die Polizei noch keine Spur zu den Tätern. Unbekannte hatten mit roter Farbe das Denkmal beschmiert, dazu malten sie ihm ein schwarzes Hitlerbärtchen und in weißer Farbe den Text "So gedenkt man Naziverbrechen". Mittlerweile ist die Büste gereinigt und mit Folie verhüllt worden. Die Polizei schließt nach Angaben eines Sprechers nicht aus, dass es beim großen 85. Wolfsburger Stadtgeburtstag weitere Störaktionen geben wird. Für Samstag ist eine Demonstration vor der Büste angemeldet. Die Polizei erwartet den Angaben zufolge insgesamt aber ein friedliches Bürgerfest am Wochenende.

