Stand: 26.08.2022 11:16 Uhr Pony nahe Peine gerissen: Es war offenbar ein Wolf

Nachdem in der Nacht zu Donnerstag in Klein Blumenhagen nahe Peine ein Pony getötet wurde, sagen Experten jetzt: Es war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf. Das bestätigte eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer dem NDR in Niedersachsen am Freitag. Noch liege kein genetischer Nachweis vor, die Spuren am Pony deuteten aber so klar auf einen Wolf hin, dass die Halter auch ohne weitere Nachweise eine Entschädigung bekämen.

