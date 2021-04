Stand: 11.04.2021 15:18 Uhr Polizeihubschrauber-Einsatz wegen vier Jugendlichen

Weil sie sich an zu nah an einem Bahngleis aufhielten, haben, vier Jugendliche den Einsatz eines Polizeihubschraubers ausgelöst. Nach Polizeiangaben hatte ein vorbeifahrender Lokführer die vier Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren am Freitagabend bei Vechelde (Landkreis Peine) bemerkt und der Bahn gemeldet. Der Streckenbereich zwischen zwischen Groß Gleidingen und Timmerlah wurde darauf sofort gesperrt. Die Bundespolizei setzte einen Hubschrauber und einen Streifenwagen ein. Die flüchtenden Jugendlichen konnten schließlich gestellt werden. Welche Konsequenzen sie erwarten, blieb zunächst unklar. Die Bundespolizei warnte erneut davor, sich in der Nähe von Bahngleisen aufzuhalten. Eltern sollten mit ihren Kindern über die Gefahren reden. Zudem könne ein derartiger Polizeieinsatz unangenehme Folgen haben, weil die Erziehungsberechtigen ihn gegebenfalls zahlen müssen.

