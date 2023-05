Stand: 30.05.2023 17:14 Uhr Polizeieinsatz in Helmstedt eskaliert - Sechs Verletzte

In Helmstedt ist eine Hinterhof-Feier am Sonntag mit einem Polizeieinsatz und sechs Verletzten geendet. Die Beamten seien gegen 20 Uhr wegen Ruhestörung in den Virchowweg gerufen worden, teilte die Polizei mit. "Auf die Ansprache der Gesellschaft verbunden mit der Bitte, die Lautstärke zu reduzieren, reagierte diese aggressiv und völlig uneinsichtig", hieß es in der Mitteilung am Dienstag. Dann seien mehrere Nachbarn aus den umliegenden Wohnblöcken gekommen, sie hätten die Beamten beleidigt und gedroht, Stühle auf sie zu werfen. Die Polizisten versprühten Reizgas. Daraufhin hätten zwei Männer im Alter von 42 und 45 Jahren die Beamten attackiert. Beide wurden in Gewahrsam genommen, wie es weiter hieß. Vier Gäste erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen, sie wurden in Rettungswagen behandelt. Zwei Beamte seien ebenfalls leicht verletzt worden. Es seien mehrere Verfahren eingeleitet worden - unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.

