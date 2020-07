Stand: 30.07.2020 14:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei warnt vor Diebstählen aus Fahrradkörben

In Braunschweig kommt es nach Angaben der Polizei derzeit zu einer Häufung von Diebstählen aus Fahrradkörben. Wie ein Sprecher mitteilte, sind die Täter zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und nutzen die Unachtsamkeit ihrer Opfer aus. In der Regel klauen sie Handtaschen oder Rucksäcke aus den hinteren Fahrradkörben. Einer 68-Jährigen wurden so am Dienstag im westlichen Ringgebiet ihr Handy und Bargeld entwendet.

