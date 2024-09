Stand: 23.09.2024 12:33 Uhr Polizei sucht Zeugen: Wieder brennende Müllcontainer in Wolfsburg

Im Wolfsburger Stadtteil Westhagen haben am Freitag- und Samstagabend mehrere Müllcontainer gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der erste am Freitagabend im Dresdener Ring entdeckt und von der Feuerwehr gelöscht. Ein zweiter Müllcontainer stand kurze Zeit später in der Jenaer Straße in Flammen. Eine Augenzeugin hatte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Am Samstagabend brannte erneut ein Müllbehälter im Dresdener Ring. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Brände im Zusammenhang stehen. Die Polizei Wolfsburg hatte in der vergangenen Woche noch weitere Brände von Müllcontainern in diesem Stadtteil gemeldet. Die Ermittler bitten Augenzeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

