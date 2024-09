Stand: 24.05.2024 07:44 Uhr Brandserie in Wolfsburg: Immer wieder brennen Müllcontainer

Die Polizei in Wolfsburg sucht einen oder mehrere Brandstifter. Am späten Mittwochabend brannten im Stadtteil Westhagen erneut mehrere Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf Häuser übergriffen. Auch in der Nacht davor, sowie am 7. und 9. Mai wurden in der Gegend Müllcontainer angezündet. Die Taten wurden laut der Polizei Wolfsburg immer abends oder nachts verübt. Die Tatorte lagen in der Jenaer Straße oder am Dresdner Ring. Glücklicherweise sei noch niemand verletzt worden. Der oder die Brandstifter sind noch nicht gefasst. Die Polizei bittet die teils verunsicherten Anwohner um Mithilfe. Wer auffällige Personen bemerkt, solle sich unter Telefon: (05361) 464 60 bei der Polizei Wolfsburg melden.

