Stand: 17.03.2023 10:02 Uhr Polizei in Wolfsburg warnt vor falschen Handwerkern

In Wolfsburg sind momentan Betrüger unterwegs, die sich als Handwerker ausgeben. Nach Angaben eines Polizeisprechers klingelten am Donnerstag zwei Unbekannte an der Tür einer 85-jährigen Frau. Sie gaben an, Heizungstechniker zu sein und die Heizkörper in der Wohnung entlüften zu wollen. Die Frau ließ die beiden Männer herein. Während einer die Seniorin ablenkte, stahl der andere Bargeld und Schmuck. Bereits am Mittwoch hatte es zwei ähnliche Fälle in Wolfsburg gegeben. Die Polizei warnt vor allem ältere Menschen davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05361) 464 60 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.03.2023 | 09:30 Uhr