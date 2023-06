Stand: 05.06.2023 17:20 Uhr Polizei holt Schüler wegen Waffenvideo aus Unterricht

An der Oberschule in Seesen (Landkreis Goslar) sind zwei 14-jährige Schüler von der Polizei aus dem Unterricht geholt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Lehrkraft am Freitag die Beamten alarmiert. Grund dafür sei ein im Internet kursierendes Video gewesen, in dem die beiden Schüler mit einer Softair-Pistole und einem Messer hantiert haben sollen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegenüber dem NDR in Niedersachsen mitteilte, konnten die Beamten bei Durchsuchungen ein Messer bei einem der Jugendlichen sicherstellen. Die 14-Jährigen verwiesen außerdem auf einen 23-Jährigen, von dem sie die Pistole zuvor erhalten hätten. Bei einer weiteren Durchsuchung konnten die Beamten die Waffe schließlich bei dem 23-Jährigen sicherstellen. Laut des Sprechers drehten die beiden Jugendlichen das Video, "um cool zu sein". Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Unbeteiligte bestanden.

