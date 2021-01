Stand: 29.01.2021 14:16 Uhr Pilotbetrieb: VW recycelt Batterie-Materialien in Salzgitter

Volkswagenhat mit dem Recycling von Batterie-Materialien aus Elektroautos begonnen. In Salzgitter hat der Konzern nach eigenen Angaben am Freitag eine Pilotanlage in Betrieb genommen. In einem ersten Schritt sollen jährlich bis zu 1.500 Tonnen recycelt werden. Die teuren, teilweise schwer abbaubaren Rohstoffe sollen so wieder genutzt werden könnten, heißt es. Es geht dabei um Stoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Aluminium, aber auch um Kunststoffe. Es werde erst geprüft, ob alte Batterie-Materialien noch etwa in Schnellladesäulen weiterverwendet werden können. Ist das nicht möglich, beginnt der mehrstufige Recycling-Prozess. Die recycelten Stoffe kommen derzeit noch vor allem aus Batterien von VW-Testautos.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2021 | 18:00 Uhr