Stand: 02.04.2024 11:36 Uhr Pflegenotstand: Brasilianer starten Ausbildung in Göttingen

Sieben junge Menschen aus Brasilien haben am Dienstag an der Bildungsakademie der Universitätsmedizin Göttingen eine dreijährige Pflegeausbildung begonnen. Das teilte die Georg-August-Universität mit. Das Projekt solle helfen, den steigenden Pflegebedarf in der Region zu decken, und sei Teil einer "Ausbildungspartnerschaft mit Lateinamerika" der Bundesagentur für Arbeit. Die fünf Frauen und zwei Männer hatten sich den Angaben zufolge in ihrer Heimat für das Projekt beworben. Die Vorstellungsgespräche fanden per Videokonferenz statt. Nach Deutschkursen in Brasilien und Deutschland beginne nun die eigentliche Ausbildung. Insgesamt halte die Berufsfachschule Pflege der Universitätsmedizin damit 300 Pflege-Ausbildungsplätze bereit.

