Stand: 11.12.2020 17:04 Uhr Pflegeheim-Bewohner müssen in andere Einrichtungen umziehen

Bewohner eines AWO-Seniorenheims in Vechelde (Landkreis Peine) sind am Freitag auf andere Heime der Region verteilt worden. Hintergrund sei die angespannte Personalsituation, hieß es. Insgesamt 18 Seniorinnen und Senioren zogen demnach nach Braunschweig und Salzgitter um. Wann sie wieder zurückkommen, konnte AWO-Verbands-Sekretär Falk Hensel noch nicht sagen. Man hoffe aber, dass sie Weihnachten wieder in Vechelde sein können. Der aktuelle Personalnotstand in dem Heim ist die Folge eines Corona-Ausbruchs vor einigen Wochen. Deshalb seien zahlreiche Pflegekräfte noch in Quarantäne. Eines sei aber sicher, sagte Hensel NDR 1 Niedersachsen: Alle verlegten Bewohnerinnen und Bewohner seien mehrfach negativ getestet worden.

