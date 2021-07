Stand: 16.07.2021 07:59 Uhr Peiner Schülerfirma verpasst europäischen Titel

14 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Silberkamp in Peine sind beim Wettbewerb europäischer Schülerfirmen leer ausgegangen. Gewonnen hat ein junges Unternehmen aus der Slowakei. Das Peiner Schülerunternehmen Townaround bietet Einzelhändlern an, 360-Grad Aufnahmen in ihren Läden zu machen. Kundinnen und Kunden können die Geschäfte dann virtuell im Internet besuchen. Mit ihrer Idee wollten die Schüler die Geschäfte in der Peiner Innenstadt während des Lockdowns unterstützen. Rund 40 Geschäfte in Peine machen mit, weitere in Braunschweig. Die Peiner hatten sowohl den Landestitel als auch den Deutschen Meistertitel geholt.

